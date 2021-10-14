Коммунальщики Ингушетии ликвидировали крупную аварию на водопроводе в Сунже
Аварийная бригада полностью устранила последствия крупного прорыва трубопровода в Сунже, из-за которого была прекращена подача питьевой воды на большей территории города, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии.
«Завершены аварийно-восстановительные работы в Сунже на месте прорыва водопровода. На некоторых улицах вода есть, на оставшихся участках поступит в ближайшее время по мере заполнения труб», — сказал собеседник издания.
Как сообщало ранее наше издание, по заявке администрации Сунжи из-за аварии на нагнетающей трубе, подающей воду муниципалитету, накануне в 22:30 приостановлена подача питьевой воды населению большей части города.