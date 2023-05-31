Коммунальщики Ингушетии очистили берег крупнейшего водоема от мусора

«Работники ЖКХ Сунжи с утра приступили к уборке общественных территорий муниципального образования. Коммунальщики собрали весь мусор на береговой линии крупнейшего водоема, оставленный отдыхающими», — сказал представитель мэрии.

По его словам, собранные отходы работники аккуратно сложили в мешки и вывезли на полигон.

Также коммунальщики осуществляют работу по покосу травы для поддержания надлежащего санитарного и эстетического состояния общественных территорий муниципалитета, уделяя особое внимание центральным улицам и местам массового скопления людей.

Площадки с аккуратно скошенной густой травой смотрятся намного привлекательнее и лучше заросших бурьяном. Город с цветами, ухоженными газонами, придорожными зелеными зонами и подстриженными кустарниками представляется гостям более уютным.

Муниципальные власти попросили сунженцев и гостей города уважать труд коммунальщиков, не усложнять их нелегкую работу, направленную на поддержание чистоты и порядка в общественных местах.