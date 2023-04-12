Коммунальщики Магаса оперативно устранили аварию в канализационной сети
Накануне в мэрию Магаса поступила информация о неполадках на одном из участков канализационной сети города. Благодаря слаженной работе специалистов МУП «Водоканал», проведенной с привлечением специальной техники, проблема была решена в кратчайшие сроки, сообщила «Ингушетии» пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что засоры канализации происходят из-за наличия в ней бытовых отходов, которые сбрасывать в канализацию категорически запрещается. В очередной раз мэрия призывает граждан не выбрасывать недопустимые отходы в канализационную сеть.
От исправной работы канализации зависит благоустройство нашего города, подчеркнули в столичной администрации.