Коммунальщики Магаса оперативно устранили аварию в канализационной сети

Отмечается, что засоры канализации происходят из-за наличия в ней бытовых отходов, которые сбрасывать в канализацию категорически запрещается. В очередной раз мэрия призывает граждан не выбрасывать недопустимые отходы в канализационную сеть.

От исправной работы канализации зависит благоустройство нашего города, подчеркнули в столичной администрации.