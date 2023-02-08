Муниципалитет

Коммунальщики Магаса переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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Коммунальщики столицы Ингушетии переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

В Магасе проводят сплошное прометание дорог и противогололедную обработку. Но из-за осадков, возможно, окажутся скользкими некоторые участки автодорог, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии призвали водителей сохранять бдительность, не превышать скорость во избежание ДТП, беречь себя, пешеходов и других участников дорожного движения.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что температура минимум на 7 градусов ниже нормы прогнозируется на юге страны, в том числе Ингушетии, с 9 по 11 февраля.

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