Коммунальщики Магаса переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В Магасе проводят сплошное прометание дорог и противогололедную обработку. Но из-за осадков, возможно, окажутся скользкими некоторые участки автодорог, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии призвали водителей сохранять бдительность, не превышать скорость во избежание ДТП, беречь себя, пешеходов и других участников дорожного движения.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что температура минимум на 7 градусов ниже нормы прогнозируется на юге страны, в том числе Ингушетии, с 9 по 11 февраля.