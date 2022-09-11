Муниципалитет

Коммунальщики устраняют повреждение теплотрассы в столице Ингушетии

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Сотрудники ЖКХ Магаса выявили поврежденный участок теплотрассы по проспекту Идриса Зязикова напротив площади «Алания», сообщается в Телеграм-канале мэрии столицы Ингушетии.

Отмечается, что глава администрации города Усман Аушев проверил ход работ по восстановлению трубопровода, дал поручение привести в порядок теплотрассу до начала отопительного сезона и взял на контроль решение социально значимой проблемы.

Коммунальщики оперативно приступили к устранению повреждения, задействована вся необходимая техника.

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