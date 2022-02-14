Коммунальщиков Малгобека ждет штраф в полмиллиона за затопленные подвалы в МКД

«Подвальные помещения МКД на улице Осканова заполняются канализационными отходами и водой, попадающей оттуда на первые этажи дома. В связи с этим трубы износились и требуют замены. Многоквартирный жилой дом имеет 6 подъездов и 6 подвальных помещений. Управление многоквартирным домом осуществляется ООО «УК «Золотой ключ». При этом гендиректором не предприняты меры по решению проблемы с затопленными подвалами», — говорится в сообщении.

В адрес генерального директора УК «Золотой ключ» внесено представление об устранении нарушений закона, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.