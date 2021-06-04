Компания «Ингушнефть» проводит детский конкурс художественных картин, нарисованных нефтью

«Подобный конкурс ранее ни одна российская нефтяная компания не инициировала и не проводила. Среди художников России лишь очень узкий круг мастеров использует нефть в своем творчестве», — сообщил газете «Ингушетия» оргкомитет конкурса.

В текущем году конкурс, который будет проведён с 21 июня по 31 августа, посвятят 80-летию начала Великой Отечественной войны. Тема конкурса — «Защита подступов к городу Малгобеку и роль нефтяников Ингушетии в годы Великой Отечественной войны».

Положение о конкурсе «Черное золото» размещено на социальных страницах «Ингушнефти»: в «Фейсбук» — Ингушнефть Мехка Дятта, «Инстаграм» — ingushneft_2021.

Создан организационный комитет конкурса и определен состав жюри.

Регистрация участников конкурса — с 1 по 21 июня. Зарегистрированные оргкомитетом участники будут обеспечены специально подготовленной сотрудниками испытательной лаборатории «Ингушнефти» маслянистой жидкостью — нефтью для использования при написании картин.

Награждение победителей конкурса и обладателя «Приза зрительских симпатий» состоится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности (до 10 сентября текущего года). Победителям будут вручены денежные призы, памятные подарки и дипломы.

Из лучших работ участников конкурса будет организована действующая в течение года (до следующего конкурса) выставка работ, которая разместится на площадке Музея «Ингушнефть» имени А. Лологоева.

Оргкомитет конкурса находится по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 75. Административный корпус ОАО «РН «Ингушнефть» 4 этаж, отв. Лиза Гиреева, контактный телефон — 8(988)800-52-44 (звонить с 9:00 до 18:00 час.).