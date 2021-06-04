Компания «Ингушнефть» проводит детский конкурс художественных картин, нарисованных нефтью

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«Ингушнефть» приняла решение об учреждении ежегодного детского конкурса «Черное золото», где будут представлены художественные картины детей от 10 до 17 лет (включительно), нарисованные нефтью.

«Подобный конкурс ранее ни одна российская нефтяная компания не инициировала и не проводила. Среди художников России лишь очень узкий круг мастеров использует нефть в своем творчестве», — сообщил газете «Ингушетия» оргкомитет конкурса.

В текущем году конкурс, который будет проведён с 21 июня по 31 августа, посвятят 80-летию начала Великой Отечественной войны. Тема конкурса — «Защита подступов к городу Малгобеку и роль нефтяников Ингушетии в годы Великой Отечественной войны».

Положение о конкурсе «Черное золото» размещено на социальных страницах «Ингушнефти»: в «Фейсбук» — Ингушнефть Мехка Дятта, «Инстаграм» — ingushneft_2021.

Создан организационный комитет конкурса и определен состав жюри.

Регистрация участников конкурса — с 1 по 21 июня. Зарегистрированные оргкомитетом участники будут обеспечены специально подготовленной сотрудниками испытательной лаборатории «Ингушнефти» маслянистой жидкостью — нефтью для использования при написании картин.

Награждение победителей конкурса и обладателя «Приза зрительских симпатий» состоится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности (до 10 сентября текущего года). Победителям будут вручены денежные призы, памятные подарки и дипломы.

Из лучших работ участников конкурса будет организована действующая в течение года (до следующего конкурса) выставка работ, которая разместится на площадке Музея «Ингушнефть» имени А. Лологоева.

Оргкомитет конкурса находится по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 75. Административный корпус ОАО «РН «Ингушнефть» 4 этаж, отв. Лиза Гиреева, контактный телефон — 8(988)800-52-44 (звонить с 9:00 до 18:00 час.).

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