Компания «Россети Северный Кавказ» приняла на обслуживание в Ингушетии 474 ранее бесхозяйных энергообъекта

В Магасе состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и исполняющего обязанности гендиректора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко с участием руководителя «Ингушэнерго» Ислама Гандалоева. Стороны обсудили текущее состояние электросетевого комплекса региона, проблемы и перспективы развития отрасли.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, важной темой стали мероприятия в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе энергокомпании, необходимые для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов.

На сегодняшний день «Россети Северный Кавказ» на основании решений судов приняли на обслуживание в республике 474 ранее бесхозяйных энергообъекта. Их общая мощность — 32,8 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи превышает 97,6 км. Продолжается процедура по оформлению права собственности компании на 139 электросетевых объектов.

«Переход на единое управление позволит значительно повысить надежность электроснабжения республики, сократить издержки, внедрить передовые технологии. Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, — одна из приоритетных производственных задач, обозначенная правительством страны перед госхолдингом «Россети». Скорейшее завершение процесса — в интересах жителей Республики Ингушетия, в интересах развития региона», — подчеркнул Левченко.

«Мы понимаем, что вам приходится сталкиваться с определенными сложностями в регионе. Мы можем совместно рассмотреть все предложения, какие у вас есть, и работать с ними», — отметил, в свою очередь, Калиматов.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании макрорегиона рассказал о комплексе мер для обеспечения надежного и качественного электроснабжения республики. Помимо ежегодной ремонтной программы, «Россети Северный Кавказ» реализуют в регионе в 2021-2022 гг. инвестиционную программу общим финансированием 774,6 млн рублей.

Кроме того, по итогам комплексного аудита технического состояния электросетевого комплекса региона сформирована «Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия» общим объемом более 13,5 млрд рублей. В настоящее время документ находится на согласовании в министерстве энергетики России.