Композитор Александр Чередниченко представил министру культуры Ингушетии свой сборник песен «Под одним небом»

Издание было выпущено при поддержке ингушского Минкультуры в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Чередниченко поблагодарил министерство в лице его руководителя за поддержу в реализации своего авторского музыкального проекта.

«Я очень рад и благодарен за то, что вы откликнулись воплотить в жизнь этот проект. В сборнике, наряду с ингушскими поэтами и композиторами есть музыка, написанная в соавторстве с кубанскими поэтами — поэтому сборник и называется «Под одним небом». В него вошли произведения различных жанров, написанные в период с 1984 по 2019 год», — сказал автор издания.

Он выказал надежду, что сборник понравится не только любителям музыки, но и почитателям художественного искусства, так как в нем представлены также картины ингушских и кубанских художников.

«Несмотря на то, что произошли какие-то миграционные процессы, мы остаемся верны своей малой родине, продолжаем творить и завязывать узы творчества между Союзами композиторов двух регионов», — отметил заслуженный работник культуры Ингушетии Александр Чередниченко.

«Издание этого сборника — это дань уважения вашему творчеству, которое вы связываете и со своей малой родиной — Ингушетией! Многогранный талант, преданность делу и целеустремленность позволили вам достичь высот профессионального мастерства, реализовать творческий потенциал, заслужить признание коллег и слушателей. Наши солисты-вокалисты могут пополнить свой репертуар песнями, вошедшими в данный сборник, и приобщиться к кубанской культуре. От всей души желаю вам неисчерпаемого вдохновения и дальнейших творческих свершений!» — сказал Темерлан Дзейтов.

Автор преподнес в качестве подарка министру один из экземпляров сборника, после чего беседа продолжилась в неформальной обстановке за чашечкой чая.