Комтуризма Ингушетии примет участие в международной выставке в Москве

В настоящее время идёт подготовка к масштабному мероприятию. Это самая большая туристическая выставка России, интернациональная деловая площадка для государств, регионов и туристических объединений со всех уголков мира, которые выставляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки смогут встретиться с агентами мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнёров, а также узнать о трендах индустрии.

Ингушетия участвует в этой выставке неоднократно, благодаря чему сфера туризма в регионе развивается хорошими темпами.

Туристическое ведомство республики пригласило музыкантов, танцоров и людей, реализующих проекты в сфере народно-художественных промыслов, принять участие в предстоящей международной выставке.