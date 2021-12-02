Коронавирус

Комтуризма объявил о переносе гастрономического фестиваля в Магасе на неопределенное время

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Комитет по туризму решил отложить проведение гастрономического фестиваля «Ч1аьпилг» в столице республики Магасе из-за коронавируса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального ведомства.

«В связи с продлением в регионе срока действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции до 20 января 2022 года принято решение о переносе гастрономического фестиваля «Ч1аьпилг» на более поздние даты», — сказал представитель Комтуризма.

Как отметил сотрудник пресс-службы, срок проведения ежегодного мероприятия будет зависеть от динамики распространения вируса и эпидемиологической ситуации в республике.

Напомним, гастрономический фестиваль планировалось провести на площади Алания, рядом со стометровой башней Согласия 11 декабря.

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