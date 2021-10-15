Концерт фестиваля «Золотая зурна» пройдет в сельском поселении Экажево Ингушетии

Очередной концерт прошел в Доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района.

Солисты и творческие коллективы, представляющие весь Северный Кавказ, а также Калмыкию, Башкортостан, Саху (Якутию) и Хакасию, исполнили разноплановые номера — инструментальное исполнение этнической музыки, вокальные и хореографические композиции.

Известный в Башкортостане музыкант Динар Абдулин продемонстрировал свое мастерство игры на национальном духовом инструменте «курай» и показал зрителям технику изготовления этого инструмента из тростника, который он специально привез с собой.

Участники фольклорно-этнографического ансамбля «Хайтарма» из Крыма познакомили ингушского зрителя с песенной и хореографической культурой крымско-татарского народа.

Ингушетию на фестивале представила солистка ДК сельского поселения Нестеровское Седа Эльгакаева с песней «Г1айг1ан илли» из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков».

Сегодня, 15 октября, участников и финалистов фестиваля-конкурса встретят зрители сельского поселения Экажево. Площадкой для проведения мастер-класса и концерта станет новый сельский ДК, начало мероприятия — в 15:00.