Инцидент

Конфликт между руководителями школы в Ингушетии закончился возбуждением уголовного дела

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Два человека стали фигурантами уголовного дела об угрозе убийством в адрес временно исполняющего обязанности директора общеобразовательного учреждения одного из сельских поселений Назрановского района, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«После получения сигнала о происшествии в школе правоохранители выехали на место. Как оказалось, стражи правопорядка установили, что неизвестные поменяли замки в приемной руководителя образовательного учреждения. По предварительной информации, директор школы, находившийся на больничном до 18 сентября, начал выяснять, кто и по какой причине это сделал. На этой почве у него произошел конфликт с врио руководителя учебного заведения, в который вступил и его приятель 1988 года рождения», — сказал источник.

По его данным, оба были задержаны, им инкриминируют часть 1 ст. 119 УК РФ. На месте инцидента полиция изъяла травматический пистолет с магазином, снаряженным патронами в количестве 11 штук калибра 9 мм, который принадлежит приятелю директора СОШ.

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