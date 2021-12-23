Пресс-конференция

Конфликты — это не наш выбор, заявил Президент России по ситуации вокруг Украины

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Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Минские соглашения — единственный вариант урегулировать ситуацию в Донбассе, отметив, что конфликты не выбор России.

По его словам, в последнее время складывается впечатление, что украинские власти «готовят третью военную операцию» в Донбассе, а Москве угрожают санкциями за вмешательство в ситуацию, сообщает «Ъ».

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», — отметил Путин.

По его словам, создается ощущение, что в Донбассе «хотят создать «анти-Россию», которую «накачают современным оружием». «А мы что, должны ждать, когда долбанут?» — спросил Путин. При этом он добавил, что «конфликты — это не наш выбор», и Москва не хочет такого развития событий.

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