Конкурс журналистов «СМИротворец-2022» продлил прием заявок до 7 октября

Узнать об условиях приема работ и подать заявку можно на официальном сайте конкурса https://concours. nazaccent. ru/ . Заявки принимаются до 7 октября из всех федеральных округов, кроме Сибирского, где в эти дни пройдет финал регионального этапа конкурса «СМиротворец-СИБИРЬ-2022».

«СМИротворец-2022» проводится в номинациях «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ» и «Культурный код» — специальная номинация, посвященная Году культурного наследия народов России. В номинации «Поколение мультимедиа» рассматриваются работы студентов профильных факультетов вузов, в номинации «Блоги» — материалы, размещенные в соцсетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ.

«Мы решили продлить прием работ до 7 октября по многочисленным просьбам участников, — пояснила председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. — Заявки на участие приходят из всех регионов страны. Считается, что сейчас интернет становится главным источником информации, но и традиционные СМИ не сдают позиций! Доказательство тому — большое количество качественных материалов от наших коллег из печатных изданий, в том числе районных и выходящих на родных языках. Очень радуют блогеры, которые все чаще обращают внимание на этническую тему. Номинация «Блоги» введена в конкурс три года назад. Блоги в соцсетях и на различных цифровых платформах ведут и профессиональные журналисты, и энтузиасты. Особенно популярны сейчас блоги о путешествиях по родному краю и соседним регионам, об этнотуризме. За оставшиеся несколько дней до окончания приема заявок надеемся получить еще немало ярких, впечатляющих текстов, подкастов и видеосюжетов».

Организаторы мероприятия напомнили, в конкурсе участвуют работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г. Финалисты станут известны 29 ноября.