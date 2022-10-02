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Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении в состав России новых регионов

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Конституционный суд России одобрил внесенный Президентом пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав российского государства. Соответствующие четыре постановления опубликованы на сайте КС в воскресенье.

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», — говорится в первом из постановлений, сообщает ТАСС.

Аналогичные решения приняты по трем другим договорам.

В тексте решений КС отмечается, что указанные договоры применяются уже с момента подписания, до их ратификации российским парламентом.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно законодательству, для дальнейшего их рассмотрения Госдумой и Советом Федерации необходимо заключение Конституционного суда о том, что подписанные соглашения не нарушают устоявшиеся нормы права

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