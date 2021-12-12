«Конституция России является надежным фундаментом благополучия и развития нашей страны, гарантом прав и свобод для каждого россиянина», — говорится в обращении, опубликованном на сайте регионального кабинета министров.

Сластенин считает, что принятие на всенародном голосовании Основного закона сыграло огромную роль в укреплении российской государственности, мира и общественного согласия, обеспечении единства и независимости государства.

«Сегодня, опираясь на Главный закон страны, Россия продолжает курс уверенного движения вперед по пути динамичного развития и повышения благосостояния россиян», — подчеркнул глава правительства республики.

«Мы чтим и с уважением относимся к заложенным в Конституции принципам и общенациональным ценностям. Наша задача, поддерживая инициативы руководства страны, — строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство и вместе трудиться во благо и процветание Республики Ингушетия и России», — добавил он.

Сластенин пожелал жителям региона «крепкого здоровья, добра, мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей Родины — России».

Напомним, референдум по принятию новой Конституции России прошел 12 декабря 1993 года. Основной закон вступил в силу 25 декабря 1993 года, в день опубликования.