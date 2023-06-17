Конструктивным и позиционным назвал выступление Президента России на ПМЭФ-2023 Глава Ингушетии

По его словам, ключевым было заявление главы государства о том, что Россия продолжает занимать ведущее место в мировой экономике.

«Владимир Владимирович назвал ряд мер, которые будут предприняты для стимулирования российской экономики в движении вперед», — написал Глава республики.

Он привел слова Путина о том, что «курс на открытость экономики — важный принцип для России, мы не свернули на путь самоизоляции, со странами, которые не поддаются хамскому давлению, товарооборот вырос в разы».

«Президент отметил, что подходы к экономике сработали, и по итогам года рост ВВП может составить 2%. Важно отметить, что лидер государства намерен сохранять действующую социальную политику по поддержке многодетных и малоимущих семей. Пособия по уходу за ребенком будут сохраняться даже при частичной занятости родителей. Кроме того, был озвучен прогноз по МРОТ, который должен вдвое вырасти к 2030 году. Уже с 1 января 2024 года он будет увеличен на 18,5%», — подчеркнул Калиматов.

«Поставленные Президентом России задачи взяли на вооружение. Будем работать», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня. Участие в форуме принимают представители 130 стран, более 17 тыс. человек.