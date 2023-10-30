Контрафакт

Контрафактные сигареты почти на 5 млн рублей изъяли у жительницы Ингушетии

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55-летняя жительница региона подозревается в незаконной продаже табачной продукции, у нее изъяли товар почти на 5 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«Обвиняемая хранила в помещении торгового павильона в Назрани немаркированные табачные изделия в целях сбыта. Во время обыска были обнаружены и изъяты более 44 тыс. пачек табачных изделий стоимостью свыше 4,8 млн рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурантка обвиняется по п. «б» части 6 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.

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