Корабль Черноморского флота «Ингушетия» поразил все цели в ходе учений

«Личный состав МРК отточил умения при обороне корабля от воздушных объектов на переходе и ведению огня по самолету противника, которым выступил фронтовой бомбардировщик Су-24М. Во время прохождения условно протраленного района с минной опасностью артиллеристы «Ингушетии» выполнили и упражнения по ликвидации мин», — говорится в сообщении.

В финале на корабле потренировались в борьбе за живучесть.

«Отрабатывался эпизод по тушению силами аварийных партий и пожарной команды спасательного буксира «СБ-36» из состава отряда судов обеспечения флота», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что спуск на воду восьмого в серии малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия» состоялся в 2019 году на территории АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

МРК проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море». Судна оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК».