ПМЭФ

Корпорация КСК поможет Ингушетии в запуске более десятка простаивающих предприятий

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АО «Курорты Северного Кавказа» планирует оказать финансовую поддержку властям республики в запуске простаивающих предприятий, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В рамках ПМЭФ-2022 состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и Гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева. Стороны обсудили ряд поручений, данных по итогам майского визита вице-премьера России Александра Новака в Ингушетию. В частности, речь шла о реализации шагов по реанимированию простаивающих предприятий», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, руководитель КСК подтвердил готовность корпорации финансировать простаивающие предприятия республики, которые, при небольших вложениях, возможно запустить. Речь идет о более 10 предприятиях.

Калиматов отметил, что работа в этом направлении продолжается. Часть предприятий была ранее передана в долговременную аренду и на текущий момент они нуждаются в инвентаризации. Завершение этого процесса приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению налогового потенциала, а значит к отчислению дополнительных налогов в республиканский бюджет.

«Это очень серьезна победа для региона, потому что мы шли к решению этого вопроса на протяжении долгих лет. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки только после поручений Александра Валентиновича Новака, который продолжает оказывать большое внимание и поддержку Ингушетии в важных для нас вопросах», — заявил Глава региона.

Кроме того, Калиматов и Тимижев обсудили развитие туристического потенциала республики. Корпорация КСК подтвердила приверженность концепции развития всесезонного курорта «Армхи». В частности, рассматривались вопросы строительства горнолыжной трассы, которая вызовет интерес у любителей экстремальных видов спорта в зимний период. «Армхи» — это первый курорт, который был построен на Северном Кавказе. Он имеет устоявшуюся инфраструктуру и хорошую транспортную логистику.

Стороны также обсудили вопросы развития межгосударственных отношений. По итогам визита вице-премьера Александра Новака в Турцию и Иран, формируется российская делегация в Иран, куда приглашены и представители ингушского бизнеса.

«Это, безусловно, повлечет в дальнейшем расширение кооперационных связей, развитие экспортного потенциала республики и, не исключено, привнесет новые технологии, в которым мы нуждаемся», — отметил Калиматов.

В завершение встречи, Глава региона в знак признания заслуг в развитии туристического потенциала субъекта вручил гендиректору КСК юбилейную медаль «30 лет Республике Ингушетия».

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