Коррекционная школа Ингушетии стала одной из площадок инклюзивного фестиваля «Люди как люди»

Фестиваль, приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме, проходил в смешанном формате — работали очные и дистанционные площадки.

Участниками фестиваля в Ингушетии стали воспитанники коррекционного учебного заведения, их родители и наставники, а также представители Республиканского дома народного творчества, сообщили в пресс-службе РДНТ.

Как отметила худрук РДНТ Асет Абдурзакова, для многих участников этот фестиваль стал окном в мир, возможностью заявить о себе. Особенные дети испытали положительные эмоции и радость общения.

В концертной программе фестиваля выступили самодеятельные артисты. Юный музыкант из Карабулака Гафур Аушев исполнил на народном инструменте дахчан пандар попурри из старинных ингушских мелодий, а вокальная группа «Лоаман оаз» под руководством Мадины Байсахаровой из Малгобека подарила зрителям свои лирические композиции.

«Не остались в стороне и воспитанники центра, которые покорили публику своей искренностью и талантами, выступив в роли танцоров, певцов и чтецов», — добавил собеседник.