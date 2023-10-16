Коррекционная школа в Сунже Ингушетии отметила свое двадцатилетие

По её словам, этот юбилей еще раз напомнил о том, как важна работа в области образования и воспитания детей с особыми потребностями.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, среди бывших воспитанников интерната есть чемпионы Европы по паралимпийским играм, предприниматели, строители и работники сферы услуг. Все это достигнуто благодаря вниманию педагогов. Они следят за жизнью своих выпускников, способствуют их трудоустройству и дальнейшему обучению. В настоящее время в учреждении обучаются 80 школьников и 50 дошкольников.

«Поздравляю коллектив и учащихся коррекционной школы с юбилеем! Эти 20 лет не только два десятилетия вашей образовательной истории, это 20 лет труда, заботы и замечательных достижений в работе с детьми, которым нужно особое внимание», — подчеркнула Эсет Бокова.

Отмечается, что она заострила внимание на том, что педагоги и сотрудники коррекционной школы делают невероятную работу, давая детям шанс развиваться и раскрывать свой потенциал. Их усердие и преданность заслуживают глубокого уважения и признания.