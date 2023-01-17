Краеведческий музей Ингушетии представляет мультимедийную выставку «Искра надежды»

По словам музейных работников, данная выставка — проект Музея Победы, партнером которого в числе 250 музеев России и других государств является краеведческий музей Ингушетии, а также диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

На выставке представлены документы, плакаты, рисунки художников-фронтовиков из фондов Музея Победы, а также фотоснимки диорамы и трехмерной панорамы «Прорыв». Представленные материалы позволяют воссоздать хронологию военной операции, которая была разработана в обстановке крайней секретности и проведена в сжатые сроки.

Мультимедийный выставочный проект «Искра надежды» является частью международного проекта «Территория Победы», жители республики могут ознакомиться с ним до 31 января.