Краеведческий музей Ингушетии приглашает на экскурсию «Ингуши — участники войны»
В краеведческом музее Ингушетии имени Тугана Мальсагова каждый день проводится экскурсия «Ингуши — участники войны», сообщили нашему изданию в региональном Минкультуры.
Экскурсоводы проводят обзорную экскурсию по залу ВОВ, во время которой можно ознакомиться с основной экспозицией музея, узнать о ключевых сражениях и выдающихся воинах.
Также посетители увидят личные вещи участников Великой Отечественной войны и другие экспонаты тех лет.
Экскурсии продлятся до 15 мая. Действует программа «Пушкинская карта».