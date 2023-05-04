День Победы

Краеведческий музей Ингушетии приглашает на экскурсию «Ингуши — участники войны»

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В краеведческом музее Ингушетии имени Тугана Мальсагова каждый день проводится экскурсия «Ингуши — участники войны», сообщили нашему изданию в региональном Минкультуры.

Экскурсоводы проводят обзорную экскурсию по залу ВОВ, во время которой можно ознакомиться с основной экспозицией музея, узнать о ключевых сражениях и выдающихся воинах.

Также посетители увидят личные вещи участников Великой Отечественной войны и другие экспонаты тех лет.

Экскурсии продлятся до 15 мая. Действует программа «Пушкинская карта».

 

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