Экскурсоводы проводят обзорную экскурсию по залу ВОВ, во время которой можно ознакомиться с основной экспозицией музея, узнать о ключевых сражениях и выдающихся воинах.

Также посетители увидят личные вещи участников Великой Отечественной войны и другие экспонаты тех лет.

Экскурсии продлятся до 15 мая. Действует программа «Пушкинская карта».