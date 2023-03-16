Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Из глубины веков»

Вниманию посетителей здесь представлены древние предметы, обнаруженные при реконструкции средневекового башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе. Среди них кольца, браслеты, серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне.

Все эти экспонаты в количестве более 1,5 тысячи предметов передал музею инициатор восстановления разрушенных родовых башен меценат Микаил Гуцериев.

«Приглашаем всех желающих ознакомиться с выставкой. Наши экскурсоводы подробно расскажут об экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа», — сказал представитель учреждения.

Он отметил, что посетить выставку можно и по программе «Пушкинская карта».