Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «Связь поколений»

На выставке будут представлены генеалогические древа ингушских фамилий. Посетители узнают много интересного об истории рода некоторых фамилий.

«Любой человек рано или поздно начинает задумываться о своих корнях и о том, как выглядит генеалогическое древо рода. Семейные истории и легенды создают ощущение единства человека со своими родственниками, строят внутрисемейные связи, учат гордиться родиной, анализировать поступки своих прадедов. Знать свое генеалогическое дерево всегда считалось необходимым для развития, ведь человек без прошлого не имеет будущего», — рассказали организаторы мероприятия.

Выставка продлится до 24 октября 2022 г.