Краеведческий музей Ингушетии провел выставку в рамках программы «Культура для школьников»

Как сообщила пресс-служба музея, школьникам представили старинный головной убор курхарс, национальные женский и мужской костюмы, которые с конца 18 века получили широкое распространение среди ингушей, домашнюю утварь и предметы домашнего обихода ингушей, которые были удобны в пользовании, просты и в то же время оригинальны по форме.

Ребятам рассказали, что традиционная одежда ингушей является важным элементом материальной культуры, в которой отразилась многовековая хозяйственная деятельность народа, его культурные традиции и художественные вкусы, мировоззрение и взаимоотношения с другими народами. А в изготовлении домашней утвари ингуши достигли совершенства в средние и последующие века.

«Музеи призваны хранить наследие народа, последовательно и целенаправленно передавать его новым поколениям, воспитывать нравственность, показывать доблесть предков — самое ценное сокровище. Цель нашей выставки — привить школьникам уважение и интерес к своей культуре и к своим традициям, а также расширить интерес к истории своего народа», — рассказал собеседник.