Красноярский ансамбль танца Сибири в рамках большого гастрольного тура посетит Ингушетию

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Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко в рамках большого гастрольного тура посетит с концертом Ингушетию, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

18 сентября в Ингушском ТЮЗе зрители увидят уникальные танцевальные номера народного артиста СССР Михаила Годенко и постановки современных балетмейстеров, которые вошли в основу программы с названием «Вместе мы — Россия!».

Михаил Семенович Годенко создал неповторимый художественный стиль ансамбля — «годенковский»: широта хореографических сюит, массовость, искромётный темп, блестящие сюжеты, высокотехничные трюки, светлые лирические хороводы, белокурые сибирские красавицы и бравые парни — всё это создает у зрителя образ могучей Сибири.

Танцевальные картины енисейского края раскрывают глубину мужественного, открытого и благородного характера сибиряков. Лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный яр», непревзойденная «Хороводная пляска с трещотками», шуточный танец «Сибирская потеха» и многие другие номера ансамбля по праву занимают достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства.

Яркий самобытный ансамбль входит в число лучших танцевальных коллективов России в жанре народно-сценического танца, выступает на крупнейших сценических площадках мира, покоряя сердца зрителей всех континентов.

В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя (1963-1991 гг.) коллективу присвоено имя Михаила Семеновича Годенко. В 1995 году ансамбль награжден почетным званием академического коллектива, 2009 году ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

Вместе с сибирским ансамблем на сцене театра юного зрителя выступит государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

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