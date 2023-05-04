Креативные жители Ингушетии могут стать участниками шоу «Лицо кавказской национальности»

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Летом текущего года пройдут съёмки 16 выпусков первого сезона познавательно-развлекательного шоу «Лицо кавказской национальности». В съёмках примут участие восемь известных медийных личностей (блогеры, спортсмены, музыкальные исполнители, инфлюенсеры) и восемь представителей активной молодежи Северного Кавказа.

Съёмки будут проходить во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Республике Адыгея.

Приглашаются для участия в шоу лица от 18 до 35 лет, которые позиционируют себя активными, креативными, интересными, разносторонними людьми. Одно из главных условий — проживание в одном из регионов Северного Кавказа. Отмечается, что участники шоу могут стать «лицом» своего региона.

Необходимо записать короткое видео о себе, заполнить заявку, перейдя по ссылке  (до 10 мая), и, возможно, удача улыбнётся заявителю, и именно он представит свой регион в новом познавательно-развлекательном шоу «Лицо кавказской национальности».

Проект реализуется АНО «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, а также ряда министерств и ведомств всех регионов Кавказа.

Дополнительную информацию можно найти в официальных группах организации в социальных сетях (https://vk. com/ano_iskra, https://t. me/ano_iskra).

Напомним, никогда ранее социально-культурные инициативы, направленные на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей нашей страны, не реализовывались в формате развлекательного и одновременно познавательного шоу.

 

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