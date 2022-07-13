КТЦ столицы Ингушетии стал Центром театра, кино и креативных индустрий

Центр театра, кино и креативных индустрий планирует расширить направления своей деятельности. В настоящее время здесь работают кружки фортепиано, вокала, хореографии и гитары, класс национальной гармошки, студия звукозаписи и вокально-инструментальный ансамбль «Город солнца».

По словам директора учреждения заслуженного деятеля культуры и искусств Ингушетии, члена Союза кинематографистов России Мадины Дзортовой, центр имеет все возможности реализовать цели, стоящие перед учреждениями культуры республики.

«Наши творческие коллективы ведут большую работу и являются флагманом сохранения и популяризации народного творчества в Ингушетии. Уверена, наш центр будет работать с полной самоотдачей, понимая всю важность нашего общего дела, ведь культура — это то, что делает каждого человека полноценной личностью», — отметила она.

Концепция центра направлена, в том числе, на развитие в регионе киноиндустрии и поддержку креативной молодежи. В культурном учреждении будут созданы все условия для реализации творческих задумок.

Государственное бюджетное учреждение «Центр театра, кино и креативных индустрий» находится в городе Магасе, на улице Озиева, 1.