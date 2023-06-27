Кубок Абхазии по дзюдо завоевал юный спортсмен из Сунженского района Ингушетии
Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии отличились на соревнованиях за Кубок Абхазии по дзюдо.
Посланцы республики продемонстрировали высокий уровень подготовки. В результате состязаний ребята выступили уверенно и достойно.
Как сообщили в администрации района, Евлоев Амин занял первое место в весовой категории до 50 кг, показав решительность и мастерство. В свою очередь Джаутханов Хас-Магомед не уступил конкурентам в борьбе за медали и занял третье место в весовой категории до 55 кг.