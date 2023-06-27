Дзюдо

Кубок Абхазии по дзюдо завоевал юный спортсмен из Сунженского района Ингушетии

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Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии отличились на соревнованиях за Кубок Абхазии по дзюдо.

Посланцы республики продемонстрировали высокий уровень подготовки. В результате состязаний ребята выступили уверенно и достойно.

Как сообщили в администрации района, Евлоев Амин занял первое место в весовой категории до 50 кг, показав решительность и мастерство. В свою очередь Джаутханов Хас-Магомед не уступил конкурентам в борьбе за медали и занял третье место в весовой категории до 55 кг.

 

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