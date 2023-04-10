Кубок Назрановского района Ингушетии по мини-футболу будет разыгрываться ежегодно

Как сообщили в администрации района, в турнире приняли участие 13 команд. По итогам соревнований лучше всех сыграли юные футболисты клуба «Чемпион» из Яндаре.

Провело футбольные состязания управление физической культуры и спорта Назрановского района. Как отметили организаторы, данный турнир станет ежегодным.