Мини-футбол

Кубок Назрановского района Ингушетии по мини-футболу будет разыгрываться ежегодно

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На базе школы-лицея для одаренных детей «Олимп» сельского поселения Яндаре прошел турнир по мини-футболу на кубок Назрановского района среди юношеских команд.

Как сообщили в администрации района, в турнире приняли участие 13 команд. По итогам соревнований лучше всех сыграли юные футболисты клуба «Чемпион» из Яндаре.

Провело футбольные состязания управление физической культуры и спорта Назрановского района. Как отметили организаторы, данный турнир станет ежегодным.

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