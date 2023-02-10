Фестиваль

Кулинаров Ингушетии приглашают принять участие в международном кулинарном фестивале «Содружество»

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Кулинаров Ингушетии приглашают принять участие в международном кулинарном фестивале «Содружество» на базе МВЦ «МинводыЭкспо».

Отмечается, что главное событие в сфере гастрономии и индустрии общественного питания Северного Кавказа состоится в июне текущего года.

Мероприятие, организуемое Национальной ассоциацией кулинаров России, будет проходить в течение нескольких дней на нескольких площадках.

Предполагается обширная программа фестиваля, включающая в себя образовательные семинары для шеф-поваров, мастер-классы от ведущих кулинаров страны, ярмарку фермерских продуктов, чемпионат по кулинарному искусству и др.
 

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