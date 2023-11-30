Культурные ценности в российско-грузинских отношениях обсуждают в Магасе

«Совет ориентирован на обмен опытом в сфере туризма, а также на сохранении и продвижении культурных ценностей в российско-грузинских отношениях», — отметил собеседник издания.

В заседании совета принимают участие представители органов власти и туристической индустрии обеих стран, включая делегации МИД России, Минэкономразвития страны, первого заместителя председателя правительства региона Олега Фурсова, руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслана Мизиева, президента ТПП республики Радмилы Нальгиевой.

Ранее наше издание информировали в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, что гости из Грузии планируют посетить памятники культурного наследия в горной части региона, в том числе один из древнейших раннехристианских храмов Тхаба-Ерды, башенные комплексы Вовнушки, Эгикал и другие.

Напомним, что 20 ноября этого года Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, под руководством министра иностранных дел государства Сергея Лаврова, где отметил, что в рамках развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.