Сотрудничество

Культурные ценности в российско-грузинских отношениях обсуждают в Магасе

0

В научной библиотеке Ингушского госуниверситета проходит заседание Российско-Грузинского совета. Тема мероприятия «Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях», сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«Совет ориентирован на обмен опытом в сфере туризма, а также на сохранении и продвижении культурных ценностей в российско-грузинских отношениях», — отметил собеседник издания.

В заседании совета принимают участие представители органов власти и туристической индустрии обеих стран, включая делегации МИД России, Минэкономразвития страны, первого заместителя председателя правительства региона Олега Фурсова, руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслана Мизиева, президента ТПП республики Радмилы Нальгиевой.

Ранее наше издание информировали в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, что гости из Грузии планируют посетить памятники культурного наследия в горной части региона, в том числе один из древнейших раннехристианских храмов Тхаба-Ерды, башенные комплексы Вовнушки, Эгикал и другие.

Напомним, что 20 ноября этого года Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, под руководством министра иностранных дел государства Сергея Лаврова, где отметил, что в рамках развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии создано 181 первичное отделение «Движения первых»
Ингушетия четвертый год подряд в лидерах по прозрачности госзакупок
Глава Ингушетии встретился с руководителем департамента регионального взаимодействия «Движения первых»
Турнир по настольному теннису среди незрячих прошел в Ингушетии
Ингушские дети отправили своим сверстникам из Запорожской области открытки с пожеланиями мира и добра
Разыскиваемого за разбой жителя Ингушетии задержали сотрудники ДПС
Студенты ИнгГУ приняли участие в научно-практической конференции, посвященной индустрии исламских финансов
Юнармейцы Ингушетии проводили призывников в ряды российской армии
Музей ИЗО Ингушетии зарегистрировал в госкаталоге более 70% предметов основного фонда
В Ингушетии продолжают знакомить школьников с правилами электробезопасности
Представительница Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Диплом педагога»

Главное

Яндекс.Метрика

 