Политика

Куратор СКФО Александр Новак посетит Ингушетию с рабочим визитом

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Ингушетию 13 мая, в пятницу, с рабочим визитом посетит представительная федеральная делегация во главе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, курирующим СКФО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Вице-премьер вместе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым побывает на нескольких ведущих производственных предприятиях региона, возложит цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани, посетит музей этнографии в стометровой башне Согласия в Магасе», — сказал собеседник.

По его словам, в программе рабочей поездки также посещение выставки, на которой крупные предприятия, КФХ и ИП региона представят свою продукцию и планы развития.

«В завершение запланирована двусторонняя встреча Александра Новака с Махмуд-Али Калиматовым, совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии и встреча с представителями бизнес-сообщества», — добавили в пресс-службе.

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