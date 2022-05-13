Куратор СКФО Александр Новак посетит Ингушетию с рабочим визитом

«Вице-премьер вместе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым побывает на нескольких ведущих производственных предприятиях региона, возложит цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани, посетит музей этнографии в стометровой башне Согласия в Магасе», — сказал собеседник.

По его словам, в программе рабочей поездки также посещение выставки, на которой крупные предприятия, КФХ и ИП региона представят свою продукцию и планы развития.

«В завершение запланирована двусторонняя встреча Александра Новака с Махмуд-Али Калиматовым, совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии и встреча с представителями бизнес-сообщества», — добавили в пресс-службе.