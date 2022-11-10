Курировать вопросы республиканских СМИ будет новый заместитель главы Миннаца Ингушетии

Глава министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков в рамках рабочего совещания представил коллективу нового заместителя Оздоеву Лизу Руслановну. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства республики Владимиром Сластениным, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«Участок работы довольно непростой. Уверен, что ваш опыт работы и жизненная позиция позволят реализовывать поставленные перед вами задачи. Желаю успехов и результативной работы», — отметил Беков.

Сообщается, что Оздоева родилась в 1979 году в Кокчетавской области Республики Казахстан. Имеет высшее юридическое образование, в 2003 году окончила Сибирскую академию государственной службы, в 2009-м Томский государственный университет.

С 2002 по 2022 годы занимала различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры и СУ СКР по Новосибирской области и Красноярскому краю.