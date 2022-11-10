Назначение

Курировать вопросы республиканских СМИ будет новый заместитель главы Миннаца Ингушетии

0

Новый заместитель руководителя Миннаца Ингушетии Лиза Оздоева будет курировать вопросы республиканских СМИ и национальной политики.

Глава министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков в рамках рабочего совещания представил коллективу нового заместителя Оздоеву Лизу Руслановну. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства республики Владимиром Сластениным, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«Участок работы довольно непростой. Уверен, что ваш опыт работы и жизненная позиция позволят реализовывать поставленные перед вами задачи. Желаю успехов и результативной работы», — отметил Беков.

Сообщается, что Оздоева родилась в 1979 году в Кокчетавской области Республики Казахстан. Имеет высшее юридическое образование, в 2003 году окончила Сибирскую академию государственной службы, в 2009-м Томский государственный университет.

С 2002 по 2022 годы занимала различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры и СУ СКР по Новосибирской области и Красноярскому краю.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ФК «Мангуст» из Ингушетии выиграла у кабардино-балкарского «Псыгансу»
В Ингушетии пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Малгобекской
Правоохранители Ингушетии оказали материальную помощь семьям погибших товарищей
Жительнице Ингушетии начислили 90 тыс. рублей на дом, отключенный от газа
Боксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве в Сунже
Приоритетными в бюджете Ингушетии на три года остаются Народная программа единороссов и нацпроекты
Стражей порядка Ингушетии с профессиональным праздником поздравил премьер региона
В Ингушетии сотрудники национальной гвардии навестили семьи погибших сослуживцев
Руководитель ингушской диаспоры в Томске стал одним из инициаторов акции в поддержку мобилизованных
Глава Ингушетии поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 