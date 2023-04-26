Курорт «Армхи» в Ингушетии улучшил возможности для отдыха туристов в рамках нацпроекта

В частности, как сообщает Комтуризма республики, реализован ряд проектов. Так, закуплено горнолыжное оборудование, такое как доски для сноуборда, лыжи, шлемы, ботинки, чтобы гости и жители могли насладиться зимними видами спорта. Отремонтирован и обновлён плавательный бассейн «Дельфин». Полностью заменена плитка, трубы и оборудование для обогрева и очистки воды в котельной бассейна. Для защиты сооружения от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости проведены гидроизоляционные работы. В спортзале при бассейне также установлено новое покрытие пола.

Кроме того, создана туристическая экотропа длиной около 2 километров. Тропа начинается от детского лагеря и заканчивается у апарт-отеля «Берд». Как отметили на курорте «Армхи», теперь туристы и жители могут гулять и отдыхать в новой зоне для прогулок и отдыха, где установлены скамейки, урны, столы и качели. В некоторых местах соорудили деревянные мостики. Тропа освещена фонарями и создает комфортные условия для любителей прогулок на свежем воздухе.