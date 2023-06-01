Родной язык

Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани

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В Казани в Доме дружбы народов Татарстана провели первый урок ингушского языка, курс организован на базе многонациональной воскресной школы.

Поддержало это образовательное начинание Полномочное представительство Ингушетии в Татарстане в лице Хашиева Амира.

Как сообщили в Миннаце Ингушетии, урок посетили дети в возрасте от 6 лет. Все обучающиеся с интересом и энтузиазмом слушали и выполняли задания на уроке родного языка, которые предлагал учитель.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уделяет большое внимание вопросам сохранения и развития ингушского языка. «Язык — это определяющий фактор национального самосознания, и его сохранение является обязательным условием сохранения самого народа», — подчеркнул руководитель региона. По его словам, пока мы помним своих предков и историю страны, чтим наши традиции, знаем национальную литературу, можем говорить и писать на родном языке, мы, ингуши, живы как народ, как нация.

 

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