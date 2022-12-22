Наука

Курсы повышения квалификации в Ингушетии намерены пройти более 800 педагогов

0

В Ингушетии более 800 педагогов в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» пройдут курсы повышения квалификации. Об этом главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в ходе рабочей встречи сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

«В рамках проекта Министерства просвещения РФ запущен проект «Школа Минпросвещения России», по нему Институтом повышения квалификации работников образования обучено 6 команд общеобразовательных организаций, 618 педагогов уже прошли курсы повышения квалификации. Ведомство также планирует обучить дополнительно более 200 преподавателей», — сказала Бокова.

По ее словам, также в 2022 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» повышение квалификации прошли более 400 преподавателей, разработано и утверждено 300 рабочих программ в соответствии с выбранными профилями обучения.

«В нашей республике не прекращается строительство новых школ, в них создаются самые лучшие, самые комфортные условия для образовательного процесса. Но все это не будет иметь никакого значения, если наших детей не будут обучать настоящие профессионалы своего дела. Учитель, как и врач, должен развиваться и получать новые знания. Тем более, развитие образовательных систем не стоит на месте, и педагоги должны идти в ногу со временем и современными требованиями. От их труда и профессионализма зависит будущей целой нации», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что в 2022 году 6 педагогов из Ингушетии стали победителями регионального этапа XVII ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Еще 6 преподавателям республики будет присуждена премия как лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Кроме того, в нынешнем году был проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2022, где 14 преподавателей стали обладателями дипломов 1,2,3 степеней заключительного этапа республиканского конкурса «Лучший учитель математики, информатики и физики Республики Ингушетия в 2021-2022 учебном году».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии для улучшения водоснабжения построят новые водопроводные сети и водоводы
Сотрудники МЧС по Ингушетии приняли участие в донорской акции «Своих не бросаем»
Два новых газопровода построят в Ингушетии в рамках госпрограммы
Лжесотрудники банка выманили у жительницы Ингушетии 100 тыс. рублей
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
Ингушетия приступит к созданию солнечной генерации в 2023 году
84 сотрудника «Ингушэнерго» отмечены наградами в честь профессионального праздника
Парламентарии Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год
В Ингушетии переселенцам из Херсона и Херсонской области вручили первые сертификаты
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе
Медикам рассказали, как правильно говорить с пациентом

Главное

Яндекс.Метрика

 