Курсы повышения квалификации в Ингушетии намерены пройти более 800 педагогов

«В рамках проекта Министерства просвещения РФ запущен проект «Школа Минпросвещения России», по нему Институтом повышения квалификации работников образования обучено 6 команд общеобразовательных организаций, 618 педагогов уже прошли курсы повышения квалификации. Ведомство также планирует обучить дополнительно более 200 преподавателей», — сказала Бокова.

По ее словам, также в 2022 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» повышение квалификации прошли более 400 преподавателей, разработано и утверждено 300 рабочих программ в соответствии с выбранными профилями обучения.

«В нашей республике не прекращается строительство новых школ, в них создаются самые лучшие, самые комфортные условия для образовательного процесса. Но все это не будет иметь никакого значения, если наших детей не будут обучать настоящие профессионалы своего дела. Учитель, как и врач, должен развиваться и получать новые знания. Тем более, развитие образовательных систем не стоит на месте, и педагоги должны идти в ногу со временем и современными требованиями. От их труда и профессионализма зависит будущей целой нации», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что в 2022 году 6 педагогов из Ингушетии стали победителями регионального этапа XVII ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Еще 6 преподавателям республики будет присуждена премия как лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Кроме того, в нынешнем году был проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2022, где 14 преподавателей стали обладателями дипломов 1,2,3 степеней заключительного этапа республиканского конкурса «Лучший учитель математики, информатики и физики Республики Ингушетия в 2021-2022 учебном году».