Квартира в новостройке: достоинства и недостатки

Для начала, стоит определить реперные точки наших рассуждений и выделить основные критерии для сравнения, чтобы не растекаться мыслью по древу. Для рассуждений на нашу тему определим следующий список критериев для обеих категорий недвижимости:

● Цены на жильё;

● Состояние жилого помещения и сооружения;

● Состояние придомовых территорий и мест общего пользования;

● Документальная составляющая сделки купли-продажи жилья в обоих случаях.

Итак, начнём с самой резонансной темы, цены. Принято считать, что квартира в новостройке будет дороже. Но так ли это на самом деле? Отнюдь не всегда. Цена за квадратный метр в относительно молодых домах со вторичным жильём в престижных районах города или от топового застройщика будет не ниже, а то и многократно выше тех сумм, которые выставляются за жилой метр в новостройках. Многие элитные «вторички», например, в доме на Котельнической набережной, будут оцениваться куда дороже, чем многие новостройки Москвы, расположенные по соседству. Важным аспектом, касающимся цены на жильё, будет прогноз на повышение или снижение цен за жильё, если вы рассматриваете квартиру не только как место для проживания, но и как доходную инвестицию. Новостройки какое-то время будут расти в цене, а вот большая часть фонда вторичного жилья с каждым годом будет терять в цене.

Обратимся к оценке состояния жилого помещения и строения в целом. Здесь, разумеется новостройки выбиваются в лидеры по критериям прочности, изностойкости и надёжности. Хотя не стоит забывать, что недобросовестные застройщики или подрядчики подчас пренебрегают требованиями стандартов качества, и новые дома в короткие сроки превращаются в аварийное жильё. Как и наоборот, многие дома, которым 5, 10 или того больше лет стоят как ни в чём не бывало, и ещё не один десяток лет прослужат своим хозяевам. Поэтому какого-то конкретного ответа на вопрос о качестве новостроек и вторичного жилья быть не может. И выбор остаётся за вами.

Места общего пользования и придомовой территории. Касательно этого критерия сложно быть субъективным. Новый дом на то и новый, что еще некому было амортизировать лифты, площадки, крыльцо или мусорные баки. Поэтому новостройка в этом отношении более привлекательна.

И, наконец, коснёмся вопроса о документах и особенностях сделки купли-продажи недвижимого имущества. Здесь на самом деле всё просто и однозначно: новостройку купить проще и безопаснее. Почему? Во-первых, покупка квартиры от собственника потребует проверки личности владельца, наличия обременений или задолженностей по коммунальным счетам. Особая сложность касается покупки квартиры, которая перешла собственнику (или нескольким) в наследство. Кроме того, на вторичное жилье далеко не всегда возможно оформление ипотеки, что не может не расстраивать.

Всё вышеописанное является лишь общей рекомендацией, а не призывом к действию. Ваш выбор будет зависеть от ваших уникальных предпочтений, требований и финансовых возможностей. Главное, с умом подходить к вопросу о такой крупной покупке, взвесить все за и против и принять наиболее подходящее вам решение.