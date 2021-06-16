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Лагерь «Магас» в Крыму власти Ингушетии планируют использовать как базу отдыха для детей и из других регионов

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания поручил Минимуществу завершить оформление права собственности на объекты имущества лагеря «Магас» в Крыму. По его словам, лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из республики, но и регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве.

«Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха «Магас», расположенному в крымском курортном посёлке Заозёрное на берегу Чёрного моря рядом с известным курортом Евпатория, который хорошо подходит для семейного отдыха с детьми, для лечения и оздоровления. Поручаю Минимуществу на первоначальном этапе завершить мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря. В перспективе лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из нашей республики, но и тех регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве», — сказал Калиматов.

По его словам, в текущем году планируется охватить отдыхом 4,7 тыс. детей из региона.

Отметим, что инфраструктура сферы летнего отдыха и оздоровления детей в Ингушетии представлена 4 летними лагерями.

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