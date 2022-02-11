«Ласточка» между Ингушетией и Минводами приостановила работу из-за нерентабельности

«С 1 февраля маршрут электропоезда «Ласточка» Назрань — Минеральные Воды временно приостановил свое следование из-за нерентабельности, низкий пассажирский поток неблагоприятно отразился на сообщении между двумя городами», — сказал Костоев.

По его словам, решение было принято Северо-Кавказскими железными дорогами.

«Полностью закрывать сообщение с Минеральными Водами мы не хотим, потому на данный момент ведется работа и переговоры с пассажирскими компаниями Северного Кавказа, которые смогут организовать маршрут из Ингушетии до Минеральных Вод железнодорожным сообщением», — добавил Костоев.

Скоростной поезд «Ласточка» был запущен из Ингушетии в Минеральные Воды в начале сентября 2021 года. Северо-Кавказская ЖД сообщала, что время поезда в пути составляло 2,5 часа, тогда как добраться из Назрани в Минеральные Воды на обычном поезде можно только за четыре часа. С 8 сентября «Ласточки» курсировали ежедневно, отправляясь из Назрани в 04:30 и прибывая в Минеральные Воды в 07:06.