Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды, напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Граждан призывают при выходе в горы обходить известные опасные склоны.

Телефон доверия главного управления МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.