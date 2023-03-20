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Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров

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Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров 21-23 марта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды, напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Граждан призывают при выходе в горы обходить известные опасные склоны.

Телефон доверия главного управления МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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