Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров 21-23 марта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Граждан призывают при выходе в горы обходить известные опасные склоны.
Телефон доверия главного управления МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.