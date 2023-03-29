Ледовая арена «Эрзи» в Назрани вновь распахнула свои двери после ремонта

Обновления уже смогли оценить воспитанники республиканской хоккейной школы, чьей базой арена является практически со дня открытия. Юные спортсмены провели свою тренировку на обновлённой ледовой арене.

Маленьким хоккеистам ранее пришлось сменить родную тренировочную базу на Академию хоккея имени Вячеслава Фетисова «Башлоам» в Магасе. «Последние два года мы занимались в столице Ингушетии. Некоторые дети ушли из команды, потому что не могли туда добираться», — отметил старший тренер ГБУ «Республиканский хоккейный центр».

По словам главы Минспорта региона Али Дошхоклоева, за время проведения ремонтных работ было много сложностей, но, несмотря на это, удалось возобновить функционирование ледовой арены — получилось закупить комплектующие, поменять всё необходимое оборудование. Теперь там созданы все условия для полноценного семейного отдыха и развития зимних видов спорта.

Напомним, спорткомплекс «Эрзи» в Назрани на улице Бакинской, 61, включающий в себя ледовый каток с трибуной на 200 мест, был сдан в эксплуатацию в 2015 году.