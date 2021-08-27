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Легитимность выборов в России определять не Америке и ее сателлитам — председатель ОП Ингушетии

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Ибрагим Картоев

В докладе «Технологии делигитимации выборов 2021 года в Государственную Думу Российской Федерации», презентация которого прошла на площадке ТАСС 25 августа, еще раз показано отношение к России со стороны США и их сателлитов, считает председатель Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев.

«Не для кого не секрет, что страны Запада во главе с США давно и прочно для себя решили: выборы легитимны только в тех странах, которые считают или признают себя вассалами их ценностей и порядка», — отметил Картоев.

Он напомнил, что стремление так называемых стран с «устоявшейся демократией» к однополярному миру (американским идеалам) последнее десятилетие выражается в форме дискредитации политических режимов через призму воздействия на внутренние «демократические силы», которые априори определяют «легитимность» выборов в стране по заказу своих хозяев.

«Желание Америки доминировать в мире используя кощунственные попытки переписывания истории, результатов второй мировой войны, роли и значения советского народа в той победе — это тоже звенья одной цепи. Попытки направлены на нивелирование роли России, как суверенного государства на международной арене, так и подрыв авторитета власти внутри страны», — считает Картоев.

Несомненно, по его словам, «такого рода давление на наше Отечество будет только нарастать и задача всего российского прогрессивного, патриотического сообщества эффективно противостоять таким вызовам».

«Россию не любят сильной, независимой, суверенной. Соответственно, это говорит о том, что мы не были, не хотим и не будем зависимыми ни от какой-бы то ни было прихоти извне, не иначе как от воли многонационального народа страны», — подчеркнул председатель ОП Ингушетии.

Напомним, авторы доклада «Технологии делигитимации выборов в Госдуму 2021 года», заявили, что на сегодняшний день в России проходит крупная и четко скоординированная операция на разных уровнях, которая направлена на делигитимацию сентябрьских выборов. Подобные операции уже применялись на практике для подрыва политического режима в неугодных Западу странах: Белоруссии, Венесуэле, Северной Македонии и Боливии.

«В отношении России ведется целенаправленная информационная операция, которая проводится в лице различных, заранее формируемых оппозиционных групп», — отметил автор доклада, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло.

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