Лекарства от ковида в минувшем году обошлись жителям Ингушетии почти в 50 млн рублей

«Ставропольцы приобрели медикаменты на 1,1 млрд рублей, в Дагестане на эти цели израсходовали 285 млн рублей, в Северной Осетии — 216 млн рублей, в Кабардино-Балкарии — на 212 млн рублей, в Карачаево-Черкесии на необходимые препараты ушло 153 млн рублей, в Ингушетии — 49 млн рублей. Наименьшие траты в Чечне — 34,5 млн рублей», — пишет издание.

Отмечается, что рекордсменами по тратам на лекарства от ковида ожидаемо оказались жители Москвы и Московской области — они потратили по 5 млрд рублей, немного отстали от них жители Кубани — здоровье обошлось им в 3 млрд рублей.

Отметим, что на 19 января 2021 года в Ингушетии проведено 627 494 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 29 955 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки). Выздоровело 28 070 пациентов (+71 за сутки).

Также в регионе из-за возможного роста заболеваемости увеличен резерв до 335 коек в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28%.