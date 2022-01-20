Коронавирус

Лекарства от ковида в минувшем году обошлись жителям Ингушетии почти в 50 млн рублей

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За минувший 2021 год жители Ингушетии потратили на лекарства от коронавируса 49 млн рублей. В целом траты россиян на лекарства за 2021 год превысили 64 млрд рублей. Всего продано 144 млн упаковок медикаментов от ковида, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные системы «Честный знак».

«Ставропольцы приобрели медикаменты на 1,1 млрд рублей, в Дагестане на эти цели израсходовали 285 млн рублей, в Северной Осетии — 216 млн рублей, в Кабардино-Балкарии — на 212 млн рублей, в Карачаево-Черкесии на необходимые препараты ушло 153 млн рублей, в Ингушетии — 49 млн рублей. Наименьшие траты в Чечне — 34,5 млн рублей», — пишет издание.

Отмечается, что рекордсменами по тратам на лекарства от ковида ожидаемо оказались жители Москвы и Московской области — они потратили по 5 млрд рублей, немного отстали от них жители Кубани — здоровье обошлось им в 3 млрд рублей.

Отметим, что на 19 января 2021 года в Ингушетии проведено 627 494 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 29 955 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки). Выздоровело 28 070 пациентов (+71 за сутки).

Также в регионе из-за возможного роста заболеваемости увеличен резерв до 335 коек в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28%.

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