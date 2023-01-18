Лесам Ингушетии в 2023 году грозит частичное высыхание и нашествие насекомых-вредителей
По итогу проведения лесопатологического анализа в лесах Ингушетии в 2023 году ожидается увеличение численности насекомых-вредителей и частичное усыхание перестойных буковых насаждений, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Лесопатологическое состояние лесов будет определяться, в основном, развитием вредителей леса. Возможен рост численности непарного шелкопряда. Наиболее серьезной проблемой санитарного состояния леса Ингушетии в ближайшей перспективе является ослабление и частичное усыхание перестойных буковых насаждений», — говорится в сообщении.
Отмечается, наиболее остро данный вопрос стоит в буковых лесах горной части Сунженского и в равнинной части Назрановского лесничеств.
«Также в 2023 годы негативное влияние на леса будут оказывать ливневые осадки и засуха», — добавили в природоохранном ведомстве.