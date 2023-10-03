Лесная охрана Ингушетии выявила факт незаконной рубки леса на 51 млн рублей

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения Лесного кодекса, а именно 22 факта незаконных рубок лесных насаждений различных пород.

«На лесном участке обнаружены свежевырубленные лесные насаждения породы бук в количестве 9 хлыстов разных диаметров, а также более 30 пней», — поделился собеседник издания.

Сообщается, что были подготовлены материалы, включая фото- и видеоматериалы, и оценка ущерба, нанесенного лесному фонду, на сумму более 51 млн рублей. Полученные материалы уже направлены в соответствующие органы МВД и прокуратуры РИ.

В ведомстве отметили, что мероприятия по выявлению и пресечению лесонарушений продолжаются на всей территории республики.