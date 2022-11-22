Лесные инспекторы Минприроды Ингушетии обнаружили сети для ловли птиц
Во время патрулирования Малгобекского охотучастка, лесные инспекторы экологического ведомства региона обнаружили на лесной территории в сельском поселении Нижние Ачалуки сети для незаконной ловли фазанов и куропаток.
Как сообщает пресс-служба Минприроды, регулярный осмотр лесной территории выявляет и пресекает нарушения гражданами, пребывающими в лесах.
Напомним, что использование такого способа для добычи объектов животного мира запрещено действующим законодательством и влечет за собой предусмотренную законом ответственность.